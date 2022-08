Elton John gibt Kostprobe seines Duetts mit Britney Spears

Dabei wird sofort deutlich, dass sich die im Vorfeld kursierenden Gerüchte bewahrheitet haben: «Hold Me Closer» ist in der Tat eine neue Version von Johns Hit «Tiny Dancer» aus dem Jahr 1971. Schon der Titel deutete darauf hin, handelt es sich dabei schliesslich um die andere Strophenhälfte des Originals, in dem John vor über 50 Jahren sang: «Hold Me Closer, Tiny Dancer».