Elton John hätte sich bei weiterem Solo-Album «umgebracht»

Elton John (78) hat am Freitag mit «Who Believes in Angels?» ein neues Album veröffentlicht. Die Platte ist in Zusammenarbeit mit der Musikerin Brandi Carlile (43) entstanden – und nur deshalb war die Musiklegende überhaupt bereit, neue Lieder aufzunehmen. «Wenn ich nur eine weitere Elton–John–Platte gemacht hätte, hätte ich mich umgebracht», erklärte er in einem Interview mit Zane Lowe für Apple Music 1.