Elton John: Hochkarätige Special Guests bei Glastonbury Festival

Bereits seit September 2018 ist der britische Superstar Elton John auf seiner «Farewell Yellow Brick Road»-Abschiedstour unterwegs, die nach rund 300 Konzerten am 8. Juli 2023 in Stockholm zu Ende gehen wird. Doch vor seinem allerletzten Konzert feiert der weltberühmte «Rocket Man» noch einmal eine Premiere: Zum ersten Mal in seiner Laufbahn wird der Brite beim «Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts» dabei sein, das ihn in diesem Jahr als Headliner präsentiert.