Elton John: Konzert-Absage in Mannheim mit grossem Bedauern

Enttäuschung für alle Fans, die sich auf den Auftritt von Elton John (76) in Mannheim gefreut haben. Am Freitag gab die Konzert-Agentur BB Promotion bekannt, dass das Konzert des Musikers am Samstag, den 13. Mai 2023, in der SAP Arena nicht stattfinden wird. «Mit grossem Bedauern muss Elton John bekannt geben, dass das morgige Farewell Yellow Brick Road - Konzert in Mannheim [...] abgesagt wurde», heisst es in dem Statement.