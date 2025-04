Elton John und Madonna haben sich nach jahrelanger Fehde versöhnt

Madonna freut sich über Versöhnung

Madonna teilte ihre Freude über die Versöhnung mit einem emotionalen Post auf Instagram: «Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben!!!», schrieb die Sängerin zu einem gemeinsamen Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt. In dem Post erinnert sich Madonna an ein prägendes Konzerterlebnis aus ihrer Jugend: Heimlich war sie damals aus dem Haus geschlichen, um Elton John in Detroit live zu sehen. «Dieses Konzert veränderte mein Leben», so die 66–Jährige. «Es half mir zu verstehen, dass es okay ist, anders zu sein – ja sogar notwendig.»