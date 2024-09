Elton John (77) spricht in seiner neuen Doku «Elton John: Never Too Late» darüber, dass seine beiden Kinder sich angesichts seines hohen Alters Sorgen machten. Auch er selbst befürchte, bei wichtigen Momenten in ihrem Leben nicht mehr anwesend sein zu können. Der britische Sänger hat mit seinem Ehemann David Furnish (61) die Söhne Zachary (13) und Elijah (11), die per Leihmutter zur Welt kamen.