Am 13. Mai werden im Tate Museum in Liverpool beim diesjährigen Eurovision Songcontest wieder Punkte für die besten Darbietungen vergeben. Wie der für Deutschland zuständige NDR jetzt bekannt gab, werden die hiesigen Punkte von Moderator Elton (52) live verkündet. Der bekennende Fan des Zweitligisten FC St. Pauli sagte dem Sender: «Am liebsten holen wir ja in St. Pauli Punkte, aber ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der grössten Musikshow der Welt.»