«Eltons 12» und mehr: Diese Sendungen hat Elton schon moderiert

«Schlag den Star»

Die Spielshow «Schlag den Star» nach dem Vorbild von «Schlag den Raab» wurde ab der zweiten Staffel zunächst von Matthias Opdenhövel (54) moderiert. 2016 übernahm Elton und führte bis März 2024 durch die Sendung, in der sich Prominente in vielen Wettkämpfen duellieren. Anfang April 2024 wurde bekannt, dass ProSieben sich von Moderator Elton trennt. Damit verlor er auch die Show «Schlag den Star», die er 13 Jahre präsentiert hatte. Als Nachfolger wurde noch am selben Tag sein Vorgänger Opdenhövel verkündet. Dessen Comeback lief am 2. Juni.