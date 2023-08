1976 feierte die USA das 200. Jubiläum ihrer Unabhängigkeit, zu diesem Anlass wurde die Waffe gefertigt. «1776–1976» steht in goldener Schrift auf der Mündung. Der Revolver ist mit Symbolen der Unabhängigkeit verziert. Man sieht die berühmte Glocke Liberty Bell und einen Weisskopfseeadler, der eine amerikanische Flagge in den Klauen trägt, dazu den Schriftzug «The Spirit of 76».