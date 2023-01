Elvis-Tochter Lisa Marie Presley ist gestorben

Lisa Marie Presley wurde in ein Krankenhaus eingeliefert

Am Donnerstagmorgen war Lisa Marie Presley wegen eines möglichen Herzstillstands ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Sprecher des Los Angeles County Sheriff's Department bestätigte dem US-Magazin, dass Sanitäter zum 5900er Wohnblock des Normandy Drive in Calabasas kamen, um eine Frau in den 50ern zu behandeln, die nicht mehr atmete. Als sie ankamen, begannen die Sanitäter mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung und als sie feststellten, dass die Patientin «Lebenszeichen» hatte, brachten sie die Frau zur «sofortigen medizinischen Versorgung» in ein örtliches Krankenhaus. Ein Sprecher des Los Angeles County Fire Department bestätigte darüber hinaus, dass die Einheit wegen eines Herzstillstands zu der Adresse geschickt wurde.