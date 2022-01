Elyas M'Barek kehrt im Sommer mit «Liebesdings» ins Kino zurück

Im Mai 2021 beendete Elyas M'Barek (39) die Dreharbeiten zu seinem neuen Film «Liebesdings». Die Komödie sollte am 17. Februar 2022 in die Kinos kommen. Doch die Corona-Pandemie wirbelte die Pläne durcheinander. Nun hat Constantin Film einen neuen Starttermin bekannt gegeben. Am 7. Juli 2022 soll es endlich so weit sein.