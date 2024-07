EM 2024: Die Wunder-Kicker von Deutschland und Spanien im Check

Zukunftsversprechen des Weltfussballs: Lamine Yamal

Wenn Lamine Yamal über den Platz wirbelt, denkt der eine oder andere Fussball–Fan an seine eigene Jugend: «Was habe ich damals mit 16 so gemacht?» Klar ist: Lamine Yamal Nasraoui Ebana, so sein voller Name, ist kein normaler 16–Jähriger. Er ist eines der grössten Zukunftsversprechen des Weltfussballs – und er hält Wort. Der Sohn eines marokkanischen Vaters und einer äquatorialguineischen Mutter wurde am 13. Juli 2007 in einem Vorort von Barcelona geboren. Mit fünf Jahren stiess er zum FC Barcelona, seitdem wirbelt er auf dem rechten Flügel die Fussballwelt durcheinander. Auf seinen Schuhen eingestickt: die Flaggen der Heimatländer seiner nach Spanien eingewanderten Eltern. Lamine Yamal gibt seinen Gegenspielern allerdings wenig Gelegenheit, diese zu betrachten: Zu schnell sind seine Sprints und Haken, mit denen er die gegnerischen Abwehrreihen überwindet.