EM-Eröffnungsfeier: Heidi Beckenbauer soll Pokal ins Stadion tragen

Franz Beckenbauer (1945–2024) kann die Europameisterschaft 2024 in Deutschland leider nicht mehr miterleben. Doch der im Januar verstorbene Fussball–Kaiser soll dennoch eine besondere Rolle bei der Eröffnungsfeier in München am Freitag (14. Juni) spielen. Wie «Bild» aus UEFA–Kreisen erfahren haben will, wird seine Witwe Heidi Beckenbauer den EM–Pokal vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland (21 Uhr, ZDF) in die Arena tragen. Dazu soll ein Video an den deutschen Ausnahme–Fussballer erinnern.