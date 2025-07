EM-Viertelfinale der DFB-Frauen: Mehr als zehn Millionen fiebern mit

ZDF lässt die Konkurrenz blass aussehen

Während das Zweite sich auf einem Quotenthron aus Fussball–Euphorie ausruhen durfte, mussten sich die übrigen Sender mit deutlich kleineren Brötchen zufriedengeben. Noch am besten kam Das Erste durch den Quotenkampf. Mit dem Krimi «Die Toten am Meer – Der Wikinger» konnte man zur besten Sendezeit 3,28 Millionen Menschen erreichen, was einem respektablen Marktanteil von 16,6 Prozent entspricht. Doch das Glück währte nur bis zum Anpfiff der zweiten Halbzeit des Fussballspiels. Der nachfolgende «Barcelona–Krimi» mit dem ironischen Titel «Absturz» wurde seinem Namen gerecht: Nur noch 1,34 Millionen Menschen blieben dran, der Marktanteil brach auf 6,4 Prozent ein.