«Ich freue mich sehr, den ‹EMA Missions in Music›-Award in diesem Jahr an der Seite meiner Tochter entgegenzunehmen», wird Baird, die sich seit mehr als 40 Jahren für Umwelt, Klima und Tiere einsetzt, zitiert. «Ich bin so stolz darauf, dass Billie ihre Stimme einsetzt, um ein jüngeres Publikum zu inspirieren und sich für Veränderungen einzusetzen.» Eilish wuchs als Vegetarierin auf und ernährt sich seit einigen Jahren vegan.