Emeli Sandé erlebt mit Partnerin Yoana die «wahre Liebe»

Die Liebe zu einem so wunderbaren Menschen wie Yoana gab mir Kraft und Stärke. Diese Liebe ist das, was ich am meisten schätze, und ich bin dem Universum so dankbar, dass es mir eine Liebe beschert hat, die es mir ermöglicht hat, mich endlich selbst zu akzeptieren und - noch wichtiger - wahre Liebe zu geniessen. Ich wusste nicht, wie die Reaktionen ausfallen würden, aber ich befand mich an einem Punkt in meinem Leben und in meiner Karriere, an dem zu mir selbst und diesem besonderen Menschen zu stehen, mir mehr als alles andere bedeutet hat.