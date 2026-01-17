Emilia Clarke verletzte sich bei Sexszenen für ihre neue Serie

Kollegin bestätigt die Verletzung

Clarkes Serienpartnerin Haley Lu Richardson (30) war zwar nicht direkt am Set dabei, bekam aber die Nachwirkungen mit. Sie befand sich gerade in der Maske, als die männlichen Darsteller nach und nach zur Entfernung ihres Make–ups erschienen. Auf ihre Frage, wie es gelaufen sei, hätten die Männer nur erschöpft geantwortet, erinnerte sich Richardson amüsiert. Zum Rippenbruch ihrer Kollegin sagte sie, Clarkes zierlicher Körper habe der Belastung wohl nicht standgehalten.