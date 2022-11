Emilia Schüle und mehr: So versuchen Stars, Mode nachhaltig zu leben

Das eigene Konsumverhalten mehr und mehr zu überdenken, findet auch Emilia Schüle (29) wichtig. «Ich merke selbst, dass ich immer bewusster an Einkäufe herangehe», so die Schauspielerin. «Als ich letztes Jahr in Paris gearbeitet habe, bin ich zum richtigen Vintage-Shopping-Fan geworden. Da findet man dann zum Beispiel einen italienischen Kaschmirpullover für fünf Euro. Ich hab mir auch eine wunderschöne Lederjacke gekauft - gerade bei Leder setze ich gerne auf Vintage-Produkte.»