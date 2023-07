Emily Blunt gönnt sich nach «Oppenheimer» einjährige Schaffenspause

«Ich will jetzt einfach für sie alle da sein»

Bei ihrer Entscheidung sei sie ihrem mütterlichen Instinkt gefolgt. «Ich habe das Gefühl, dass es Eckpfeiler in ihrem Tag gibt, die so wichtig sind, wenn sie klein sind», erklärte sie dazu. «Und das sind: ‹Weckst du mich? Bringst du mich zur Schule? Wirst du mich abholen? Bringst du mich ins Bett?› Ich will jetzt einfach für sie alle da sein, und zwar eine ganze Weile. Das habe ich einfach in meinen Knochen gespürt.»