Emily Blunt steht für Remake von «Ein Colt für alle Fälle» vor Kamera

«Ein Colt für alle Fälle» wurde von Glen A. Larson (1937-2014) erschaffen, der auch «Kampfstern Galactica» und «Magnum» kreierte. Lee Majors (83) spielte damals die Hauptrolle eines Stuntmans, der sich mit einem Nebenjob als Kopfgeldjäger etwas dazuverdienen will. An seiner Seite waren Douglas Barr (73) und Heather Thomas (64) zu sehen. Die Serie wurde von 1981 bis 1986 bei ABC ausgestrahlt. In Deutschland lief die Sendung erstmals 1983 im ZDF.