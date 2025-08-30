Emily Blunt und Dwayne Johnson zeigen sich in Venedig

Dwayne Johnson schwärmt von seinem ersten Venedig–Besuch

«The Rock» besucht die Filmfestspiele von Venedig zum ersten Mal. In einem Instagram–Clip erklärte er, wie überwältigend dies für ihn sei. «Verhalte dich einfach so, als wärst du schon einmal dort gewesen, und versuche, cool zu bleiben» – diesen Ratschlag habe er bekommen. «Ich habe versucht, das zu tun, aber es fällt mir schwer, mich zu fassen», erklärte Johnson. «Ein Traum wird wahr», betonte er auch.