Emily Blunt verzaubert in funkelnder Nude-Robe in Berlin

Am Montagabend erstrahlte der rote Teppich vor dem Berliner Zoo Palast im besonderen Glanz – und das lag vor allem an Emily Blunt (42). Die Schauspielerin erschien zu der Premiere von «The Smashing Machine» in einer schimmernden Nude–Robe, die mit einem schwarzen Bustier–Detail für einen raffinierten Kontrast sorgte. Das Kleid schimmerte bei jedem Blitzlicht auf und setzte die Schauspielerin perfekt in Szene.