«Emily in Paris»: Das macht den Style der Serie aus

«Sex and the City»-Vibes in Paris

Unter anderem zeichnet sich Kostümbildnerin Patricia Field (81) als Beraterin für das Styling der Figuren aus «Emily in Paris» verantwortlich. Sie bringt in den Stil der Serie ihre jahrelange Erfahrung als Stylistin am Set von «Sex and the City» ein. Ihre Arbeit ist preisgekrönt: Für die Kostüme aus «Sex and the City» erhielt sie 2002 einen Emmy, zudem brachte ihr ihre Kostümausstattung des Kinofilms «Der Teufel trägt Prada» 2006 eine Oscar-Nominierung ein.