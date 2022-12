«Emily in Paris»: Der erste Trailer zu Staffel drei ist da

Auch beruflich steht Emily vor einer gewichtigen Entscheidung

Am Ende der im Dezember 2021 erschienenen zweiten «Emily in Paris»-Staffel bat Emilys französische Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 59) die Marketing- und Social-Media-Expertin, Teil ihrer neuen Firma zu werden und ihren alten Job bei Madeline Wheeler (Kate Walsh, 55) zu kündigen. Und auch für dieses Dilemma hat Emily dem neuen Trailer zu Staffel drei nach zu urteilen die Lösung parat: Sie will schlichtweg in beiden Jobs gleichzeitig arbeiten. «Wissen die zwei, dass du gerade zwei Jobs machst?», fragt dann auch ihre beste Freundin Mindy Chen (Ashley Park, 31) im Video.