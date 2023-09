«Emily in Paris»: Drehstart für Staffel vier erst Anfang 2024?

Die Olympischen Spiele nehmen Paris in Anspruch

Denn aufgrund der Olympischen Spiele sind von Juni bis September 2024 alle Dreharbeiten in Paris verboten. Die Olympischen Sommerspiele 2024 sollen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in der französischen Hauptstadt stattfinden. Zu einigen Gegenden rund um den Place de la Condorde und den Palais du Trocadéro soll der Zugang demnach bereits ab März eingeschränkt werden. Ursprünglich sollte der Dreh für die vierte «Emily in Paris»–Staffel bereits diesen Sommer in den Cité du Cinema Studios beginnen, wo auch die ersten drei Staffeln gedreht wurden.