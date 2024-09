«Emily in Paris» geht weiter: Das ist über die fünfte Staffel bekannt

«Wir sind begeistert von der unglaublichen Resonanz auf diese Staffel von ‹Emily in Paris› und freuen uns darauf, für eine fünfte Staffel zurückzukehren, um Emilys Abenteuer in Rom und Paris fortzusetzen», wird Serienschöpfer Darren Star (63) auf der offiziellen Netflix–Nachrichtenseite «Tudum» zitiert. Für die Titelprotagonistin war es in Season vier folglich kein einmaliger Abstecher nach Italien. Darren Star nimmt skeptischen Paris–Fans aber sogleich die Sorge, man müsse die Serie bald in «Emily in Rome» umbenennen: «Emily wird in Rom präsent sein. Das heisst aber nicht, dass sie nicht in Paris sein wird.» Der ohnehin schon stressige Arbeitsalltag der Hauptfigur dürfte damit nicht unbedingt entspannter werden.