«Emily in Paris»: Netflix bestätigt sechste Staffel

Darren Star (64), der Schöpfer der Serie, hatte vor der Bestätigung bereits mehrfach Hoffnung gemacht, dass es weitere Folgen geben wird. «Ich schreibe immer Cliffhanger, um Netflix quasi dazu zu bewegen, eine weitere Staffel zu bestellen, damit sie selbst wissen wollen, wie es weitergeht», sagte er etwa kurz vor Weihnachten im Gespräch mit dem US–Magazin «People». Und weiter: «Ich möchte nicht, dass Dinge abgeschlossen werden, denn das könnte bedeuten, dass die Serie vorbei ist. Ich will nicht, dass sie schon endet.»