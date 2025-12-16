«Emily in Paris»-Premiere: Minnie Driver begeistert in Vintage-Robe

Netflix lud am Montag im Pariser Kino Le Grand Rex zur Weltpremiere der fünften Staffel von «Emily in Paris». Neu im Seriencast ist die Oscar–nominierte Schauspielerin Minnie Driver (55), die zwischen all den glamourösen Auftritten direkt mit einem umwerfenden Look hervorstach.
Die 55–Jährige, die in der Serie die neue Rolle der Prinzessin Jane verkörpert, nutzte den Abend für einen seltenen gemeinsamen Auftritt mit ihrem Verlobten Addison O‹Dea (46). Hand in Hand erschien das Paar auf dem roten Teppich. Driver trug ein bodenlanges Kleid mit Spagettiträgern und gradem Ausschnitt, das vollständig mit silbernen Pailletten bestickt war. Dazu kombinierte sie offene High Heels und dezenten Schmuck, ihre Haare waren in einer Hochsteckfrisur gestylt. O›Dea, mit dem sie seit 2019 liiert ist, machte in einer schwarzen Samtjacke mit Fliege eine ebenso elegante Figur.
Das Besondere an Drivers Look: Es handelte sich bei ihrem Glitzerkleid um ein Vintage–Stück von Giorgio Armani aus der Herbstkollektion 1998. Damit erwies sie dem im September verstorbenen Modeschöpfer (1934–2025) eine Ehre. Das Kleid zu tragen, sei «die glücklichste Art» an den legendären Designer zu erinnern, schrieb Driver auf Instagram.
Staraufgebot im Pariser Le Grand Rex
Ebenfalls zu seinen Ehren gekleidet erschien Hauptdarstellerin Lily Collins (36). Sie präsentierte ein Giorgio–Armani–Kleid aus der Herbst–Haute–Couture–Kollektion 2025. Das schwarze, rückenfreie Kleid mit tiefem Ausschnitt war vollständig mit Kristallen bestickt und wurde durch eine überdimensionale schwarze Samtschleife an der Taille zum echten Hingucker. Dazu trug die Schauspielerin schwarze Peeptoes sowie eine Diamantenkette und –ohrringe.
Ashley Park (34), in der Serie Emilys beste Freundin Mindy, wählte ein trägerloses rotes Kleid mit Korsett–Oberteil und langem Spitzenrock. Ausserdem waren mit Philippine Leroy–Beaulieu, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Lucas Bravo, Bruno Gouery und William Abadie auch die anderen Darstellerinnen und Darsteller anwesend.
Neue Emily–Abenteuer in Staffel fünf
Die fünfte Staffel der beliebten Netflix–Serie startet am 18. Dezember und verspricht neue Abenteuer für Emily Cooper. Die Titelheldin pendelt nun zwischen Paris und Rom, wo sie die Leitung der Agence Grateau übernommen hat. Neben beruflichen Herausforderungen erwarten sie auch romantische Verwicklungen – und ein grosses Geheimnis, das eine ihrer engsten Beziehungen bedroht. Minnie Driver spielt in der Serie Princess Jane, eine Freundin von Emilys Chefin Sylvie, die in eine königliche Familie eingeheiratet hat.
Vor der Premiere hatten Collins und ihre Co–Stars für einen besonderen Moment gesorgt: Sie reisten mit dem legendären Orient Express von Venedig nach Paris, wo sie zuvor auf dem Canal Grande vor der ikonischen Santa Maria della Salute Basilika für die Kameras posiert hatten.