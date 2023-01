«Emily in Paris»-Star Lucien Laviscount: Wird er der neue James Bond?

Allerdings befürchten laut «Daily Mail» einige Insider, dass Laviscounts Auftritt in der Reality-Show «Celebrity Big Brother» im Jahr 2011, in der er den fünften Platz belegte, seine Chancen auf den Job mindern könnte. Eine Quelle sagte dem Blatt zufolge: «Lucien erfüllt alle Kriterien. Er ist ein super talentierter Schauspieler, sieht extrem gut aus und hat in den letzten 18 Monaten viele neue Fans gewonnen, seit er zu ‹Emily In Paris› kam.» Aber es gebe einen Knackpunkt, «und das ist Big Brother». Weiter heisst es allerdings: «Lucien trat in der Show zu einer Zeit auf, als seine Schauspielkarriere nicht so hochkarätig war wie heute, aber er war damals sehr beliebt und hat heute eine Fangemeinde, die sich über Generationen erstreckt. Das ist ein Traum für Barbara, die sehr angetan von ihm ist.»