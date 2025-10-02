«Emily in Paris»-Stars Ashley Park und Paul Forman haben sich getrennt

«Ich wollte nie wieder einen Schauspieler daten»

Noch im August dieses Jahres sprach Park in einem Cover–Interview mit «Cosmopolitan» in den höchsten Tönen über ihren Partner. Dabei gestand sie, dass sie sich eigentlich geschworen hatte, «nie wieder einen Schauspieler zu daten». Doch Forman habe sie eines Besseren belehrt. «Einer der Gründe, warum ich mit ihm befreundet sein wollte und mich schliesslich in ihn verliebt habe, ist, dass er als Kollege und Freund so grosszügig und freundlich ist», erklärte sie dem Magazin. «Ich war noch nie mit einem heterosexuellen weissen Mann zusammen, der grosszügiger oder besser am Set war. Niemals.»