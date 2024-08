«Emily in Paris» und mehr: Die Serien-Highlights im August

«The Bear: King of the Kitchen»: Ab 14. August auf Disney+

Die umjubelte Restaurant–Serie «The Bear: King of the Kitchen» kehrt am 14. August mit der dritten Staffel zurück auf die Bildschirme von Disney+. In Chicago steht nun die Eröffnung des Restaurants The Bear vor der Tür. Carmy (Jeremy Allen White, 33) treibt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher zu immer neuen Höchstleistungen an, und formuliert etwa eine Reihe von äusserst fordernden Grundregeln, die die Spitzenklasse von The Bear garantieren sollen. Dadurch sind Konflikte und Spannungen unter der Küchenbelegschaft selbstverständlich vorprogrammiert.