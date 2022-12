«Emily in Paris» wie «Sex and the City»? Das sagt Lily Collins dazu

In der Netflix-Erfolgsserie «Emily in Paris» spielt Mode eine zentrale Rolle. Die dritte Staffel gibt es seit dem 21. Dezember beim Streaminganbieter zu sehen - stylische Outfits kommen auch in den neuen Folgen nicht zu kurz. Dass Emilys, gespielt von Lily Collins (33), Looks derart im Mittelpunkt stehen, führt dazu, dass bei vielen Erinnerungen an eine andere Erfolgsserie wach werden: «Sex and the City». Schliesslich hat die Hauptfigur Carrie Bradshaw, verkörpert von Sarah Jessica Parker (57), darin Trends gesetzt. Doch was denkt Collins über den Vergleich?