Marshall Mathers aus Motown

Eminem wird am 17. Oktober als Marshall Bruce Mathers in St. Joseph, Missouri geboren. Ohne Geschwister wächst er hauptsächlich in Detroit auf. In der Industriestadt, die auch als Motown (Motor Town) bekannt ist, wird er ohne seinen Vater gross. Seine Eltern Debbie und Marshall Bruce Mathers Jr. trennten sich, Mathers Jr. verliess die Familie, um sich in Kalifornien ein neues Leben aufzubauen. Als Teenager versuchte Eminem Briefkontakt zu seinem Vater aufzunehmen, ohne Erfolg.