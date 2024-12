Emma Corrin bleibt sich treu: Wieder halbnackt auf dem roten Teppich

Anders als noch in Berlin strahlte in London auch «Nosferatu»–Hauptdarstellerin Lily–Rose Depp (25) auf dem roten Teppich. Sie trug ein fliederfarbenes Miederkleid von Chanel mit XXL–Kragen, das an das viktorianische Zeitalter erinnerte, in dem der Gruselfilm spielt. Das Event in der deutschen Hauptstadt hatte Depp verpasst, weil ihr nach Informationen der «Bild»–Zeitung aufgrund einer schweren Erkältung Reiseverbot erteilt worden war.