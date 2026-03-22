Emma Heming-Willis feiert 17. Hochzeitstag mit Bruce Willis

«Die Zeit vergeht so schnell»

Emma Heming–Willis und Bruce Willis sollen sich erstmals im Jahr 2007 kennengelernt haben. Geheiratet hat das Paar im März 2009. In einer mittlerweile nicht mehr verfügbaren Story ging sie ausserdem auf den Geburtstag und das Jubiläum ein. Sie wolle berichten, «dass Bruce gestern einen wunderschönen Geburtstag hatte. Er war von Liebe und seiner Familie umgeben, und die Feierlichkeiten gehen das ganze Wochenende über weiter, denn morgen ist unser 17. Hochzeitstag, was mich einfach umhaut. Die Zeit vergeht so schnell.»