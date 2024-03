Emma Heming-Willis: Liebevolle Glückwünsche für Ehemann Bruce Willis

Bruce Willis (69) feiert am heutigen 19. März seinen 69. Geburtstag. Anlässlich des Ehrentags des an Demenz erkrankten Hollywoodstars hat Ehefrau Emma Heming–Willis (45) einmal mehr rührende Zeilen an ihren geliebten Mann gerichtet. Auf Instagram schreibt das ehemalige Model zu einem Bild von Willis, auf dem er ein Kind auf dem Arm hält: «Genau wie ihr, wir verehren ihn einfach.»