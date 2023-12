Emma Heming-Willis würdigt 16 Jahre Beziehung mit Bruce Willis

Emma Heming–Willis (45) hat am vergangenen Mittwoch in einem Instagram–Post einen besonderen Jahrestag gefeiert: «16 Jahre mit diesem besonderen Mann. Meine Liebe und Verehrung für ihn wächst und wächst», schrieb sie zu Bildern mit Ehemann Bruce Willis (68). Auf den beiden Schnappschüssen sind die beiden in sommerlichen Outfits und eng umschlungen zu sehen.