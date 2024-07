Emma Roberts tröstet sich mit den Kultfilmen ihrer Tante Julia

Kritik ist ihr «egal»

In ihrem neuesten Film «Space Cadet», der am 4. Juli auf Prime Video erschien, spielt Emma Roberts ein Partygirl aus Florida, das zur einzigen Hoffnung für ein NASA–Weltraumprogramm wird. Vor Kritik habe sie keine Angst: «Es ist ernst gemeint», betonte sie gegenüber «Variety» über die romantische Komödie. «Und die Leute werden sich wahrscheinlich darüber lustig machen, aber es ist so, weisst du was, egal.» Sie habe sich «so verliebt» in das Drehbuch. «Ich hatte das Gefühl, dass es mich wirklich an all die Filme erinnerte, die ich als Kind und Teenager geliebt habe, und es fühlte sich superfrisch an, aber gleichzeitig auch sehr nostalgisch. Alles, was ich gelesen hatte, war so düster und deprimierend und fühlte sich irgendwie klein an, und ich wollte einfach etwas tun, das inspirierend, lustig und leicht war, und das war es für mich.»