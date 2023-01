Emma Roberts übernimmt Hauptrolle in neuer Serie «Second Wife»

Die Erwartungen an das Serienprojekt sind hoch. Schliesslich feierten Roberts und Oppenheimer mit ihrer ersten Zusammenarbeit «Tell Me Lies» einen grossen Erfolg. Die auf dem gleichnamigen Roman von Carola Lovering basierende Serie wurde erst kürzlich um eine zweite Staffel verlängert. «Tell Me Lies» ist seit Ende Dezember auf Disney+ verfügbar. Der Starttermin von «Second Wife» steht noch nicht fest.