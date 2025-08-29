Emma Stone: Funkelnder Auftritt in Venedig

«Ich glaube an Aliens»

Für Aufsehen hatte Stone auch bei einer Pressekonferenz mit einem Geständnis zum Thema Aliens gesorgt. Auf die Frage, ob sie an eine «ultimative Intelligenz» glaube, «die auf uns herabblickt», kam sie auf den Astrophysiker Carl Sagan (1934–1996) zu sprechen. «Er war fest davon überzeugt, dass die Vorstellung, wir seien allein in diesem riesigen, sich ausdehnenden Universum – und nicht, dass wir beobachtet werden – ziemlich narzisstisch ist», erklärte sie laut des «Guardian». «Also, ja, ich gebe es zu: Ich glaube an Aliens.»