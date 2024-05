Emma Stone strahlt bei «Kinds of Kindness»-Premiere in Cannes

Louis–Vuitton–Kleid mit Glamour–Faktor

Auf dem roten Teppich an der französischen Riviera posierte Stone in einem massgeschneiderten, burgunderroten Paillettenkleid von Louis Vuitton mit einem tiefen V–Ausschnitt für die Fotografen. Besonderes Highlight der Robe waren zweireihige Rüschen am Saum sowie eine kleine Schleppe. Passend dazu trug sie in derselben Farbe Satin–Sandalen von Louis Vuitton.