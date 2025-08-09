Emma Thompson und Tochter Gaia begeistern bei Filmfestival

Bei einer Pressekonferenz am Freitag scherzte Emma Thompson laut «Hollywood Reporter»: «Warum mit 66 Jahren mit diesem Action–Zeug anfangen?! Das ist doch einfach nur bescheuert.» Besonders herausfordernd sei eine Szene gewesen, in der sie die Luft unter Wasser anhalten musste. Zudem habe es lange gedauert, sich an die finnische Kälte zu gewöhnen. Über ihre Filmfigur erzählte sie: «Diese Frau war eine echte Heldin... geprägt vom Wetter.»