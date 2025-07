Emmanuel Macron begrüsst Prinzessin Kate mit Handkuss

Schloss Windsor statt Buckingham–Palast

Am Abend steht dann ein grosses Staatsbankett auf Schloss Windsor an, wo die Macrons während ihres Besuches auch nächtigen. Sowohl der König als auch der Präsident werden dabei in der mittelalterlichen St. George's Hall Reden halten. Rund 160 Gäste werden an der kunstvoll dekorierten, 50 Meter langen Tafel Platz nehmen, die sich über die gesamte Länge des riesigen Raumes erstreckt. Der Kensington–Palast hat noch nicht bestätigt, ob Prinzessin Kate am Bankett teilnehmen wird.