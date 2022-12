Emmanuel Macron und Frau Brigitte feuern Frankreich beim WM-Finale an

Viel los im Lusail Iconic Stadium in Katar: Das Finale der diesjährigen Fussball-Weltmeisterschaft am Sonntag (18. Dezember) lassen sich auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (44) und seine Frau Brigitte Macron (69) nicht entgehen. Von der Tribüne aus feuern sie ihr Land im Endspiel gegen Argentinien an.