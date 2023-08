Der deutsche Erfolgsregisseur Roland Emmerich («Independence Day», 67) inszeniert derzeit für den US-Streamingdienst Peacock die Gladiatorenserie «Those About To Die». In Deutschland wird die im antiken Rom angesiedelte Show nun exklusiv bei Amazons Streamingdienst erscheinen, wie am Mittwoch per Pressemitteilung bekannt geworden ist. Die ersten zehn Episoden aus Staffel eins sollen 2024 bei Prime Video verfügbar sein.