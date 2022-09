Das schwangere Model erschien in einem langärmeligen, bodenlangen, semitransparenten und vor allem enganliegenden rosa-grau schimmerndem Paillettenkleid. In der einen Hand trug Teigen eine rosa Clutch, die andere legte sie immer wieder auf ihren Bauch. Gleiches tat auch Legend, der sich zu diesem feierlichen Anlass in einen weissen Gucci-Smoking geworfen hatte.