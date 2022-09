Ausnahmsweise an einem Montagabend

Kenan Thompson (44) moderierte die Emmy-Verleihung, die von Küste zu Küste live auf NBC ausgestrahlt wurde (und auch auf Peacock gestreamt wurde). Die Verleihung findet in der Regel an einem Sonntag statt, ausser in den Jahren, in denen NBC die Übertragungsrechte hat, da der Sender am Sonntagabend Spiele der NFL überträgt. Die Emmys werden abwechselnd von ABC, CBS, Fox und NBC übertragen.