Red-Carpet-Pärchen-Debüt als «Barbie»

Cuoco, die für ihre Rolle in «The Flight Attendant» als Hauptdarstellerin in einer Comedyserie nominiert war, trug ein massgeschneidertes rosa Tüllminikleid von Dolce & Gabbana mit Blumenapplikationen und bodenlanger Rückseite. Ihr Stylist Brad Goreski teilte die Details des Looks auf Instagram und schrieb: «Kaley Cuoco ist Ballerina Barbie». Dazu hatte die Schauspielerin silbernen Boucheron-Schmuck und silberne Stuart-Weitzman-Riemchen-Heels kombiniert.