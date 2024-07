Emmy-Nominierungen für ihre Doku: Die Beckhams sind «überwältigt»

«Diese Serie zu machen, war eine sehr persönliche Reise, ein Liebesbrief an den Fussball und meine Familie. Es war für mich und Victoria überwältigend, dass wir eine so herzliche und positive Resonanz auf die Serie bekommen haben», führt David Beckham aus. Er sei dem Team «so dankbar» für die Umsetzung der Serie, «und auch all den Menschen aus meinem Leben und meiner Karriere, die mitgemacht haben und die eine so wichtige Rolle in meiner Geschichte gespielt haben.»