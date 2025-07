Emmy-Nominierungen: Schwarzenegger und «Squid Game» gehen baden

Auch Meryl Streep geht leer aus

Selbst etablierte Serien–Lieblinge blieben nicht verschont. Bei «Only Murders in the Building» gingen Steve Martin (79), Selena Gomez (32) und sogar Meryl Streep (76) leer aus – alle drei waren im Vorjahr noch nominiert gewesen. Nur Martin Short (75) konnte seine vierte Nominierung in Folge für die Hulu–Serie sichern.